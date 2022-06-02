Мощный взрыв произошел в порту Бердянска при разминировании

Мощный взрыв прогремел в Бердянске в морском порту. Об этом в Telegram написал RT. Мэрия успокоила жителей, объяснив, что порт разминировали от взрывных устройств, оставленных военными Украины.

Видео с места взрыва распространилось в соцсетях. В комментариях жители недоумевали, что произошло, и делились тревогами. Однако уже через полчаса появилась информация о том, что все произошло из-за разминирования территории и беспокоиться нечем.

В Telegram-канале мэрии Бердянска появилось пояснение для жителей.

«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — отмечено в сообщении.

Жителей и гостей Бердянска попросили «сохранять спокойствие».

Кстати, пользователи соцсетей под роликами с места событий принялись передавать друг другу новую официальную информацию.

Бердянск находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации еще с конца февраля.