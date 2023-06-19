Спецоперация 19 июня 2023, 02:13 Мощный взрыв прогремел в Одессе — СМИ «РВ»: ракеты и БПЛА атаковали военные объекты Украины, взрыв прогремел в Одессе РИА «Новости»

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Мощный взрыв раздался в Одессе. В Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской областях объявили ракетную опасность. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Местные каналы подтвердили эту информацию.

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«Ракетная опасность. Зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа (вероятно „Шахид“)», — написал УНИАН со ссылкой Воздушные силы Украины.

Одесская областная военная администрация объяснила громкий взрыв работой системы ПВО.

«Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — добавили в ОВА.

Спустя несколько минут после первого взрыва, в Одессе прозвучало еще несколько. Также взрыв зафиксировали на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Предыдущей ночью взрывы слышали жители украинского города Кривой Рог в Днепропетровской области. Ряд других регионов предупреждали о возможной атаке беспилотников «Герань».