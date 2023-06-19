19 июня 2023, 02:13
Мощный взрыв прогремел в Одессе — СМИ
«РВ»: ракеты и БПЛА атаковали военные объекты Украины, взрыв прогремел в Одессе
Мощный взрыв раздался в Одессе. В Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской областях объявили ракетную опасность. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Местные каналы подтвердили эту информацию.
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«Ракетная опасность. Зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа (вероятно „Шахид“)», — написал УНИАН со ссылкой Воздушные силы Украины.
Одесская областная военная администрация объяснила громкий взрыв работой системы ПВО.
«Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — добавили в ОВА.
Спустя несколько минут после первого взрыва, в Одессе прозвучало еще несколько. Также взрыв зафиксировали на подконтрольной Украине части Запорожской области.
Предыдущей ночью взрывы слышали жители украинского города Кривой Рог в Днепропетровской области. Ряд других регионов предупреждали о возможной атаке беспилотников «Герань».
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