Спецоперация 18 декабря 2022, 13:42 Мощный удар. Боевую работу расчетов «Град» в ЮВО показали на видео Минобороны показало на видео работу расчетов «Град» в Южном военном округе

Читать 360tv в

Расчеты РСЗО «Град» Южного военного округа продолжают успешно выполнять задачи в ходе спецоперации, сообщило Минобороны России. На сайте и в соцсетях оборонного ведомства появились кадры этой боевой работы.

Цели поражают огнем реактивных систем залпового огня. Реактивными снарядами калибра 122 миллиметра бьют по опорным и командным пунктам противника, артиллерийским и минометным батареям, районам сосредоточения живой силы и тяжелой техники.

Реклама

После залпов машины скрытно меняют позицию, затем перезаряжаются для нового удара и наносят его. Провести точное наведение на цель артиллеристам помогают расчеты беспилотников. Данные, которые удается собрать, направляют в полевые штабы и командирам батарей.

Реклама

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в ЮВО и проинспектировал российскую группировку войск в зоне спецоперации. Глава Минобороны провел облет районов дислокации войск, проверил передовые позиции российских подразделений, пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач, а также заслушал доклады командующих.