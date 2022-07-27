Мощный авиаразведчик на основе Су-34 подойдет под любые задачи

Новый разведывательный комплекс на базе Су-34, который испытали во время спецоперации на Украине, является усовершенствованной версией и благодаря мощности подходит для выполнения любых задач. Его возможности в беседе с «360» оценил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

Постоянная доработка

Военные испытали в ходе спецоперации новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он оборудован тремя универсальными контейнерами для оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки.

Какие-то вещи, конечно, использовали в Сирии, что-то доработали. Все эти комплексы не стоят на месте, их постоянно совершенствуют.

Поэтому нельзя сказать, что авиаразведчик на основе Су-34 — это какое-то открытие. Сбор разведданных совершенствуется постоянно

Сейчас, когда мы уничтожили такое количество складов и техники, нам становится все сложнее искать оставшиеся.

Три уровня разведки

Существует разведка разных уровней. Она начинается с космоса, затем идет воздушная в виде беспилотников и самолетов, а после нее наземная. Их данные соединяют воедино и, если что-то находят, проверяют по второму и третьему уровню, затем делают выводы — есть там, допустим, какой-то объект или нет.

По каждому уровню свои данные. Допустим, наблюдения только из космоса недостаточно, нужна информация с земли и самолетов. Потому что они передают целый комплекс данных, не только визуальную картинку, но и наличие электрических устройств, определенной деятельности. Это слаженная трехступенчатая работа.

Еще есть разведка с земли. Она работает. Когда люди звонят и сообщают о каком-то перемещении, тоже происходит сбор информации.

Тяжелый груз

Фронтовые бомбардировщики Су-34 могут нести на своей подвеске до восьми тонн вооружения — это много. Самое тяжелое — бомбы и ракеты. Хороший джип весит две тонны, то есть это как четыре машины.

Для тяжелых бомбардировщиков это не так много, а вот для обычных — да

Допустим, существует ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Он может взять большой вес. Их создавали под ядерные бомбы, потому что сначала они были большими. Технологии совершенствовались, и потом они стали меньше.

У бомбардировщиков Су-34 очень мощная силовая установка, двигатель. Они подходят под любые задачи.