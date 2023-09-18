Спецоперация 18 сентября 2023, 01:01 Мощные взрывы прогремели в украинском городе Измаиле «Зеркало недели»: взрывы прозвучали в Измаиле в Одесской области Unsplash

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Серия сильных взрывов прозвучала в городе Измаил в Одесской области, где расположен крупный морской порт. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Мощные взрывы слышали в городе Измаил Одесской области», — указали в сообщении.

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Также воздушную тревогу объявили в Одесской области в ночь на понедельник, 18 сентября. Другие подробности не приводились.

Согласно данным Министерства цифровой трансформации страны, сейчас в регионе продолжают звучать сирены. Также воздушная тревога сработала в Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Накануне днем взрывы произошли в Харькове и области. Сирены включали в Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее, 15 сентября, взрыв произошел в Николаевской области, после чего там сработала воздушная тревога. А вечером украинске СМИ сообщили о похожем на взрыв звуке, который прозвучал в одном из районов Киева.