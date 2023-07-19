Спецоперация 19 июля 2023, 01:16 Мощные взрывы прогремели в Одессе — СМИ «Украина.ру»: взрывы прозвучали в Одессе Соцсети

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Звуки мощных взрывов раздались в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщила «Украина.ру».

Как написали очевидцы в местных пабликах, взрывы произошли в Одессе, а также в районах Затоки и Ильичевска.

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Накануне звуки взрывов раздались в Одессе. Утром 17 июля воздушную тревогу включали сразу в нескольких областях на северо-востоке и в центре Украины. После этого сигнал звучал в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Кировоградской областях.

Во время ракетной атаки в Одессе повреждения получила портовая инфраструктура. Сооружения задела ударная волна и рухнувшие после сработавшей системы ПВО обломки.

Администрация Одессы сообщила, что четыре беспилотных летательных аппарата сбили в Николаеве. Осколки попали в объект промышленности, что привело к возгоранию.

Военкоры сообщали, что российские военные наносят комбинированный удар по Украине. Согласно их данным, крылатые ракеты выпустили по направлению к центру страны.