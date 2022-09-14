Мощные взрывы прогремели в небе над Херсоном | 360°

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Мощные взрывы прогремели в небе над Херсоном

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Мощные взрывы прогремели в небе над Херсоном

ТАСС: в небе над Херсоном прогремело не менее 10 взрывов

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Более десяти взрывов прогремело в небе над Херсоном утром в среду. Об этом написал ТАСС.

По неподтвержденным данным, начала работу система противовоздушной обороны. Источник утверждает о как минимум десяти взрывах подряд, после чего последовали еще пять хлопков.

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При этом в небе над городом не видно следов от ракет систем ПВО.

Накануне заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в попытке наступления на регион украинские боевики потеряли не менее3500 человек личного состава.

Кроме того, ранее Стремоусов призвал отодвинуть линию прямого боевого соприкосновения от Херсонщины, чтобы спасти жизни мирных людей.

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