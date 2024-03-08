08 марта 2024, 11:06
Мощные взрывы прогремели под Одессой
Гуменюк: в Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области повредило взрывами. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
«Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов», — заявила она.
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По ее словам, один объект поврежден.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале написал, что удар пришелся по «законсервированному объекту инфраструктуры». После вспыхнул пожар.
Ранее очевидцы сообщали о взрывах в Одессе. В этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, там якобы заметили его кортеж. Однако официально визит украинского лидера в город не подтверждали.
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