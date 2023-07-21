Спецоперация 21 июля 2023, 05:34 Мощные взрывы повторились в Одесской области — СМИ Украинское издание «Зеркало недели»: мощные взрывы снова прозвучали в Одесской области РИА «Новости»

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Мощные взрывы второй раз на ночь прозвучали в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Никаких подробностей журналисты не привели. Комментариев от местных властей пока также не поступало.

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По данным СМИ, в 04:24 по московскому времени в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. На момент написания новости, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Одесской области отключены.

Это уже второе сообщение о взрывах в регионе за ночь 21 июля. Первые прошли несколькими часами ранее. Тогда в Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги.

Минобороны России ранее сообщало, что российские военные продолжили наносить удары возмездия за теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 17 июля. ВС России нанесли удары по местам хранения и цехам производства безэкипажных катеров в районе Одессы и Одесской области. Кроме того, российские силы атаковали склады боеприпасов и объекты топливной инфраструктуры в районе Николаева.