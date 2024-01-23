23 января 2024, 04:49
Мощные средства РЭБ России перенесли ВСУ в эпоху мушкетов и шпаг
Polityka: мощные средства РЭБ России ослепили и сбили с толку ВСУ
Военные России блокируют высокотехнологичное западное вооружение на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило издание Polityka.
«Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками», — сказано в материале.
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Журналисты отметили, что системы РЭБ запутывают датчики GPS и оружие, которым управляют с помощью них. Также средства радиоэлектронной борьбы блокируют радиосвязь и «ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем», поэтому ВСУ оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».
Как заявили авторы статьи, в зоне СВО российские технологии тестируют на оружии НАТО. Благодаря этому разработки оптимизируют для противодействия потенциальному неприятелю.
Ранее в издании Business Insider сообщили, что обновленная российская система РЭБ сделала бесполезными беспилотники ВСУ. Как отмечал командир украинской тактической группы Виталий Крюков, армии Украины нужны новые дроны, способные противостоять мощным помехам.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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