Спецоперация 07 февраля 2024, 17:26 «Мощные бомбардировки». На Западе рассказали о российских ударах по ВСУ Меркурис: ВС России стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска стали чаще наносить авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Операции ВС России еще никогда во время конфликта не были столь интенсивными, как сейчас. Российские ВВС активно действуют на всех участках в зоне спецоперации.

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«Ведут мощные бомбардировки, они сбрасывают все большее количество высокоточных управляемых бомб», — отметил Меркурис.

Позиции ВСУ попадают под атаки ВС России на многих направлениях. Украинские системы противовоздушной обороны не могут защитить военные объекты. Эксперт заявил, что все небо на востоке Украины «будто перешло под контроль России».

Ранее Меркурис заявил, что российские войска продолжили поражать военные объекты на Украине, в том числе склады и средства ПВО. По его словам, Украина потеряет Харьков, если не согласится на переговоры с Россией. При этом в случае плохого развития событий вернуть город уже не получится, сообщал RT.