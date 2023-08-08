Спецоперация 08 августа 2023, 00:25 Мощные авиаудары нанесли по резервам ВСУ в Великой Новоселке «Военная хроника»: по резервам ВСУ в Великой Новоселке нанесли точный авиаудар Pxhere

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По позициям и объектам ВСУ в поселке Великая Новоселка Донецкой Народной республики нанесли минимум три мощных авиаудара. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Воздушная тревога не объявлялась, что наводит на мысль о применении высокоточных бомб ФАБ-250-М62», — отметило издание.

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Великая Новоселка является ключевым населенным пунктом для Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Отсюда украинские боевики пытаются пробиться к Старомайорскому и Урожайному.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что ВСУ начали перебрасывать свои резервы в Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты. Причем в Старомайорское руководство украинской армии бросает людей, не считая потери.

Также ВСУ намеренно увеличивают число жертв среди мирных жителей, применяя кассетные боеприпасы. Украинские боевики пытаются перегрузить систему ПВО, ведя массированные обстрелы, чтобы погибло как можно больше людей.