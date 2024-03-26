Спецоперация 26 марта 2024, 07:35 Мощность российского оружия на СВО удивила Запад Defense TV: планирующие бомбы ВКС РФ показали впечатляющие результаты на Украине

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Планирующие авиабомбы ВКС России продемонстрировали очень хорошие результаты в украинском конфликте. Об этом сообщил американский канал Defense TV.

«Настоящим источником боли для Украины стали планирующие авиабомбы. Недавние удары под Купянском как раз свидетельствуют об этом. Для ВСУ они стали по-настоящему пугающими», — отметили авторы материала.

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Журналисты объяснили, что такие боеприпасы способны преодолевать расстояние до 70 километров, что делает их весьма опасными для противника.

Российские силы в ходе СВО активно применяют авиабомбы с модулями коррекции и планирования. Благодаря им боевые самолеты наносят удары по укрепленным районам врага, находясь вне досягаемости зенитно-ракетных комплексов.

Ранее западные СМИ поразились новым наработкам России в области авиабомб. Они заметили, что ФАБ-1500 начали управлять с расстояния, которое ранее считалось невозможным.