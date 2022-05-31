Морской порт Мариуполя выпустил первое судно после освобождения от националистов
Судно типа «Славутич» с грузом металла первым вышло из освобожденного морского порта Мариуполя
Защитники интересов Донбасса зачистили морской порт Мариуполя от нацистов. 31 мая транспортный узел выпустил первое после освобождения судно. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).
«Судно вышло из порта», — сказал он.
Первым вышедшим из порта судном стал сухогруз типа «Славутич». Его сопровождали экипажи артиллерийских и противодиверсионных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Судно вывезло из города металлический груз, который необходимо доставить в порт Ростова-на Дону.
Металлический груз доставили на «Славутич» 29 мая. Об этом сообщил RT, процитировав заявление пресс-службы Народной милиции ДНР. Представители ведомства отметили, что логистика обмена товарами между Россией и ДНР станет проще, а подобные связи упрочнят экономическое сотрудничество.
«Славутич» также стал первым судном, зашедшим в город. Это произошло 27 мая. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что морской порт Мариуполя открыт для судов.