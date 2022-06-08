Морской пехотинец ВСУ признался в расстреле мирного населения Мариуполя

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолий Перец признался в расстреле мирных жителей Мариуполя. По его словам, он выполнял приказ своего командира. Об этом рассказал адвокат военнослужащего Игорь Вагин.

«Мой подзащитный, Перец Анатолий Витальевич, в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признает себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из АКС-74М», — казал Вагин в интервью ТАСС.

Он добавил, что Перец служил по контракту в Николаеве и никогда не был судим. Морскому пехотинцу 25 лет. Во время допроса он заявил, что 26 февраля получил команду выдвинуться к одному из магазинов в городе и отработать по мирным людям.

«У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции, сообщили, что здесь шесть человек гражданских. Команда пришла в живых не оставлять», — сказал военнопленный.

Перец уточнил, что приказ ему отдал подполковник Бова с позывным «Черчилль». После расстрела двух человек украинский командир заявил военнослужащему, что тот выполнил задание.