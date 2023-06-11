Спецоперация 11 июня 2023, 14:33 Морские беспилотники ВСУ атаковали российский корабль «Приазовье» в Черном море Минобороны заявило об атаке морских беспилотников ВСУ на корабль «Приазовье» в Черном море РИА «Новости»

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Морские беспилотники Украины предприняли безуспешную попытку атаки корабля Черноморского флота «Приазовье», контролирующего ситуацию около газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как и во время прошлых атак воздушную разведку вел американский военный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что атака произошла в 01:30 в ночь на воскресенье, 11 июня. Шесть беспилотных катеров приблизились на опасное расстояние к кораблю Черноморского флота «Приазовье».

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«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», — заявили в пресс-службе.

Как и в случае прошлых атак украинских морских беспилотников воздушную разведку в этой части акватории Черного моря проводил стратегический беспилотник США Global Hawk.

Корабль «Приазовье» продолжил выполнение поставленных задач по обеспечению безопасность газопроводов.

В конце мая атаку украинских морских дронов отбил корабль Черноморского флота «Иван Хурс», следивший за безопасностью газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в водах исключительной экономической зоны Турции. Тогда для атаки использовали три беспилотных картера, которые экипаж корабля уничтожил огнем из штатного вооружения.