Морская пехота РФ приступила к бою на подступах к Угледару

Бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота ведет бои на подступах к Угледару. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Бойцы ТОФ рассказали о работе на передовой и оценили моральное состояние солдат ВСУ.

«Они в отчаянии. <…> Чуть ли не ежедневно просят, чтобы им дали приказ на отход. Отойти с этих позиций. Там, я так понимаю, их не жалеют», — сообщил командир взвода.

В задачи бронегрупп также входит снабжение боеприпасами и продовольствием. Кроме того, необходима огневая поддержка передовых штурмовых групп.

Также сообщалось, что за последние дни гвардейская бригада морпехов ТОФ уничтожила более двух сотен военнослужащих ВСУ, несколько минометных расчетов и полдюжины опорных пунктов противника.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил «360», что страны Запада сокращают свою помощь Украине. По его словам, снижение количества поставляемого вооружения говорит об их незаинтересованности в победах киевского режима.