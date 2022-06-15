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    15 июня 2022, 06:18

    Морпеху ВСУ предъявили обвинение за пытки донецкого прапорщика

    ТАСС: морпеху ВСУ предъявили обвинение за пытки донецкого прапорщика

    Екатерина Виславская

    Следственный комитет России предъявил обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Евгану с позывным Саид. Он сознался в пытках над пленным прапорщиком Народной милиции ДНР, сообщил ТАСС.

    Уголовное дело о незаконных методах ведения войны возбудили в Главном следственном управлении СК РФ.

    Во время допроса украинский матрос признался, что пленного резали штык-ножом и били битами. Нанося последний удар, Саид назвал ему свой позывной. Боец Народной милиции ДНР выжил, у него были сломаны ребра и раздроблена рука.

    «Вину мой подзащитный полностью признает и раскаивается в содеянном», — рассказал агентству адвокат Саида Игорь Вагин.

    На очной ставке обвиняемый расплакался и попросил прощения. Он также призвал других военнослужащих сложить оружие и сдаться в плен.