Морпеху ВСУ предъявили обвинение за пытки донецкого прапорщика

Следственный комитет России предъявил обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Евгану с позывным Саид. Он сознался в пытках над пленным прапорщиком Народной милиции ДНР, сообщил ТАСС.

Уголовное дело о незаконных методах ведения войны возбудили в Главном следственном управлении СК РФ.

Во время допроса украинский матрос признался, что пленного резали штык-ножом и били битами. Нанося последний удар, Саид назвал ему свой позывной. Боец Народной милиции ДНР выжил, у него были сломаны ребра и раздроблена рука.

«Вину мой подзащитный полностью признает и раскаивается в содеянном», — рассказал агентству адвокат Саида Игорь Вагин.

На очной ставке обвиняемый расплакался и попросил прощения. Он также призвал других военнослужащих сложить оружие и сдаться в плен.