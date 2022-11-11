Спецоперация 11 ноября 2022, 01:01 Морпехов 155-й бригады поблагодарили за освобождение Павловки в ДНР Замкомандующего НМ ЛНР назвал героями морпехов 155-й бригады и бойцов ДНР в Павловке РИА «Новости»

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР, которые участвовали в освобождении Павловки в Донбассе.

«Работайте братья, это вот, наверное, те слова, которые им полагаются. Они настоящие мужчины и герои. Поэтому спасибо им большое за то, что делают свое дело», — сказал Алаудинов в интервью РИА «Новости».

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В минувший четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Павловка на 90% зачистили от украинских боевиков. После этого Алаудинов сообщил, что освобождение этого населенного пункта положительно повлияет на дальнейшее продвижение российских войск в сторону Угледара.

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Как сообщал Telegram-канал WarGonzo, бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» совместно с морпехами из 155-й бригады Тихоокеанского флота смогли взять под контроль село Павловка.