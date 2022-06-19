Отдельные подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции в Лисичанске. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Его слова опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Взвод первой роты первого батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», — сказал он.

По словам Конашенкова, ВСУ отступили из-за низкого морально-психологического состояния. Кроме того, у украинской армии осталось мало боеприпасов.

Также Конашенков сообщил, что союзные войска успешно продвигаются на северодонецком направлении. В этой зоне спецоперации России на Украине удалось освободить населенный пункт Метелкино. Задачу выполняли подразделения Народной милиции ЛНР при содействии ВС России.

Кроме того, Конашенков рассказал и о технических потерях ВСУ за последние сутки. В частности, в районе Николаева ВС России уничтожили 10 гаубиц М777 и до 20 единиц западной бронетехники, принадлежавших украинской армии.