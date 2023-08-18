Спецоперация 18 августа 2023, 12:42 Морпехи ТОФ показали работу пушки С-60 в зоне СВО

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В районе Урожайного на Южно-Донецком направлении морпехи ТОФ начали использовать пушки С-60 для борьбы с противником. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам старшего водителя многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) с позывным Фитиль, бойцы приварили С-60 к МТ-ЛБ для более удачного обстрела.

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«Времени у нас ушло около трех минут. Отстрелялись, очень быстро и слаженно собрались. И уехали», — сообщил он.

После нанесения ударов морпехи сразу же уходят в лесополосу.