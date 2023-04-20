Спецоперация 20 апреля 2023, 06:17 Морпехи сбили украинский Су-25 перед ударом по позициям группировки войск «Восток» Оператор зенитного ракетного комплекса «Игла» сбил в районе Угледара украинский Су-25 Викимедиа

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Украинский штурмовик Су-25 вылетел к Угледару, чтобы атаковать позиции российских войск. Нападение сорвал оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота, который сбил самолет. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Авиаудар предотвратили на Южно-Донецком направлении. Су-25 Вооруженных сил Украины поднялся в небо, чтобы ударить по позициям группировки войск «Восток» на передовой. Оператор ПЗРК «Игла» сбил его в районе Угледара. Там же засекли минометный расчет противника и уничтожили при помощи гаубицы «Мста-Б» калибра 152 миллиметра.

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Российские войска, по словам Александра Гордеева, обнаружили разведгруппу противника. Минометная батарея ударила по ней, погибли четыре украинских бойца. Еще пять боевиков и бронеавтомобиль ликвидировали у населенного пункта Новомихайловка.

Возле Угледара уничтожили при помощи умной бомбы базу ВСУ. Украинские военные оборудовали ее в жилой многоэтажке, но российские военные вычислили их местонахождение и нанесли удар. Военкоры «Русской весны» заявили, что для этого использовали особый боеприпас.