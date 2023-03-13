13 марта 2023, 07:30
Морпехи Черноморского флота сорвали атаку украинской ДРГ в зоне СВО
Минобороны РФ показало видео атаки морпехов Черноморского флота в зоне спецоперации
Министерство обороны России показало на видео атаки морпехов Черноморского флота в зоне спецоперации. Бойцы отразили нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
«Все цели уничтожены: морские пехотинцы Черноморского флота громят врага в зоне проведения спецоперации», — отметили в военном ведомстве.
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Подразделения морпехов на одном из направлений СВО разгромили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков.
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Разведка определила местонахождение противника. Российские бойцы открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв». Атаку украинских националистов удалось сорвать в считанные минуты.
Корректировку огня вели расчеты беспилотников. Все цели в ходе удалось уничтожить.
В начале марта российские войска уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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