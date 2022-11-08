Морпехи 155-й бригады ТОФ вышли на связь и сообщили о ситуации на фронте | 360°

08 ноября 2022, 10:33
Морпехи 155-й бригады ТОФ вышли на связь и сообщили о ситуации на фронте
Губернатор Приморского края Кожемяко опубликовал видео с морпехами 155-й бригады ТОФ
Военные из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вышли на связь и сообщили о тяжелых боях за село Павловка в ДНР. По словам бойцов, у них есть потери, но они держатся и выполняют боевые задачи. Видеообращения морпехов опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
На одной из записей военнослужащий обратил внимание на слухи, что якобы 155-й бригады и добровольческого отряда «Тигр» больше не существует.
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«Хотим сказать, что отряд строй держит. К сожалению, потери есть», — подчеркнул он.
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По словам другого военного, они участвуют в тяжелых боях и, несмотря на сопротивление противника, продвигаются вперед. Есть и определенные успехи, о которых все скоро узнают, добавил боец.
На еще одной записи военнослужащий сообщил, что недавно они по ротации вышли из Павловки, чтобы пополнить запасы и подготовиться к новым боям.
«Мы продвигаемся вперед штурмовыми группами. Все у нас нормально, не переживайте. <…> Боевой дух высокий», — подчеркнул он.
Ранее Минобороны РФ опровергло сообщения, что морпехи этой бригады обращались к ведомству, заявив о неоправданных потерях. По данным министерства, морская пехота более 10 суток ведет эффективные наступательные действия на Угледарском направлении.
Кожемяко накануне выразил уверенность, что появившаяся в Сети информация может оказаться вбросом со стороны украинских спецслужб с целью провокации. В правительстве региона заявили, что для выяснения ситуации отправили обращение в военную прокуратуру и компетентные органы.
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