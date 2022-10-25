Российский морпех рассказал, как остановил диверсионно-разведывательную группу ВСУ | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 07:11 Российский морпех рассказал, как остановил диверсионно-разведывательную группу ВСУ Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ на спецоперации до последнего магазина РИА "Новости"

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Командиры двух подразделений российской армии удерживали наступление диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). О бое до последнего магазина рассказал командир роты морской пехоты Александр Данилов, сообщило РИА «Новости».

Диверсанты пришли в район, где стояла замаскированная российская военная техника. Они вычислили не только стоянку, но и расположение войск, а затем попытались вернуться на исходные позиции, чтобы доложить обо всем своему командованию.

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Однако по пути бойцы наткнулись на командиров двух штурмовых групп. Несмотря на ранения, российские военные вступили в бой.

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«В дальнейшем ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — рассказал Александр Данилов.

Сковывающий бой с диверсантами вели, как говорят военные, до последнего магазина, до прихода подкрепления в виде штурмовых групп. Впоследствии Александр Данилов получил звание Героя России.