Вброс о тайном вывозе украинского зерна по морю развенчали

Ряд западных и проукраинских СМИ начал распространять ложную информацию о том, что российские военные якобы вывозят зерно с Украины для сбыта на внешних рынках. Опровержение вброса появилось в Telegram-канале «Война с фейками».

Авторы сообщения указали на то, что данные, которые публикуют издания, не были подтверждены.

В МИД РФ сегодня заявили, что Россия готова к диалогу и может открыть гуманитарные коридоры для перевозки украинского зерна по морю, но для этого украинской стороне нужно обеспечить разминирование акватории портов.

До этого в Сети появлялись фейки о том, что британские военные корабли якобы будут сопровождать украинские корабли с зерном в Черном море. В правительстве Великобритании при этом заявили, что для этого нет причин.