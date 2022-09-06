Россия добилась возвращения русского заложника-моряка с Украины | 360°

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Россия добилась возвращения русского заложника-моряка с Украины

Омбудсмен Москалькова: Россия добилась возвращения русского заложника с Украины

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Компетентным органам России удалось добиться освобождения одного из удерживаемых на Украине российских моряков. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Бывший полгода в заложниках на Украине российский моряк уже вернулся на родину.

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«Сегодня благодаря сотрудникам силовых органов России освобожден один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле „Рондо“ в Измаиле. В настоящее время он находится уже на территории России, ему оказывается медицинская помощь», — сообщила Москалькова.

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Ранее моряки, которые застряли в украинском порту в Измаиле, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Отчаявшись, они попросили главу государства помочь им вернуться на родину.

Украина

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