Мораторий на смертную казнь отменили в ДНР

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) снял мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщила пресс-служба Народного совета республики.

Данная правовая норма вступит в силу после опубликования Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», который приняли 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Положения действующего Уголовно-исполнительного кодекса ДНР введут в действие со дня опубликования данного закона на официальном сайте Народного совета.

По мнению председателя комитета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной, снятие моратория со смертной казни станет сдерживающим фактором совершения преступлений, которые относят к особо тяжким.

Ранее суд республики приговорил к смертной казни уроженца Марокко Брагима Саадуна, а также британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера за наемничество и участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса.

Аслин признавался, что не верит в отмену приговора после обжалования, поэтому уже попрощался с родными.