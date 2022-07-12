Мораторий на смертную казнь отменили в ДНР

Отмена моратория на смертную казнь вступила в силу в ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин, сказали в Народном совете региона. Сообщение ведомства процитировал ТАСС.

«Закон Донецкой Народной Республики „О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики“. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — сообщили представители Народного совета.

Ранее, 9 июля, Верховный суд в ДНР вынес смертные решения по делам британских и марокканского наемников ВСУ. Их приговорили к расстрелу. Об этом сообщил RТ. Однако решение суда не могли исполнить, поскольку на тот момент в республике еще действовал мораторий на смертную казнь.

Тогда к расстрелу приговорили гражданина Марокко Саадуна Брагима и двух британских подданных — Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Следователи установили, что эти наемники участвовали в спецоперации России на Украине на стороне ВСУ. Причем они выполняли приказы националистов за вознаграждение. Кроме того, их признали виновными в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Накануне все трое частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.