Моральный кризис в «Айдаре»

Страны Запада намерены вести боевые действия в Донбассе руками украинских военнослужащих до последнего, невзирая на возможные потери. Приоритетом для российских войск остается наименее болезненное освобождение мирных городов Украины от гнета фашистов и сохранение жизни людям. Из-за этого темпы спецоперации могут снизиться. Об этом заявил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

До последнего украинца

В Киев приезжал Борис Джонсон, который говорил о готовности организовать подготовку более чем 10 тысяч солдат ежемесячно, обесценив прежние заявления Запада, что они делают все, чтобы заставить Зеленского пойти на уступки. Англосаксы делают все, чтобы воевать с Россией руками НАТО до последнего украинца. Прошла информация об организованной логистике доставки боевой техники из Польши, мы должны работать по ним и выявлять.

Минимизировать потери

Если говорить о фазе операции, то вторая не завершилась. Она заключается в освобождении Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом шла речь в выступлениях президента и министра обороны. Операция идет медленно, я спорить не буду, но основная причина в том, что преследуются цели минимизировать потери наших военных и гражданских.

Источник фото: РИА «Новости»

В выступлении президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге прозвучала мысль о том, что мы не должны превращать города во второй Сталинград. То есть фактически, если мы берем и освобождаем города от фашистского режима, это правильно. Мирному населению там жить, чем быстрее они будут находиться в нормальном мире, тем быстрее изменятся его настроения.

Живой щит

Северодонецк на Украине пытаются представить как суперуспешную операцию, но прошла информация, что бойцы запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* сдались в плен.

Это говорит о морально-нравственном кризисе, идут допросы и выяснения, какое количество людей там осталось

Вся беда в том, что на заводе «Азот» в Северодонецке примерно та же схема, что в Мариуполе: много мирных жителей, которых ВСУ используют в качестве живого щита, а убежища — чтобы отсиживаться.

Источник фото: РИА «Новости»

Есть интересный момент: вокруг Северодонецка наши войска заканчивают расчистку и перекрытие всех дорог, чтобы нельзя было выйти ограниченными группами или поставить боеприпасы и продовольствие. Упор будет делаться на блокаду, надеюсь, что она сработает.

В районе Золотого идет окружение украинских войск, но самое главное — плацдарм Авдеевка — Марьинка. Оттуда обстреливают Донецк, причем западными системами. Та задача, которая ставилась по демилитаризации, выполнена, но натовская помощь ВСУ ведет к тому, что боевые действия затянутся.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.