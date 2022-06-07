Монахи подтвердили умышленный поджог скита Всех Святых Земли Русской со стороны ВСУ

Националисты умышленно подожгли скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске. Такую информацию подтвердили монахи Святогорска, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Националистическая группировка 4 июня потеряла контроль над большей частью Святогорска. При отступлении нацисты зажигательными снарядами обстреляли деревянный скит, построенный в 2009 году. Члены территориальной обороны и монахи попытались потушить его, но нацисты открыли огонь на устрашение, сообщил Конашенков.

Местные рассказали, что по храму зарядили очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», сообщил RT.