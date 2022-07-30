ВСУ обстреляли здание колонии в Еленовке, когда все спали, рассказали выжившие военнопленные корреспонденту «Известий». Благодаря взаимопомощи им удалось выбраться из развалин СИЗО.

Пленный Иван Карнаушенко рассказал, что будто попал под обстрел. «Взрыв такой, я не мог увидеть ничего, на лицо обрушились вторичные осколки, у меня лицо было в крови. Побратим, который был рядом, меня сориентировал, и мы вышли», — отметил он.

Другой пленный, Олег Абдюков отметил, что его придавил спящий на второй полке товарищ. Держась за кровати, мужчина сумел выбраться из горящего здания.

Жертвами атаки на колонию в Еленовке стали 50 человек, сообщили в Министерстве обороны России. Еще 73 человека получили ранения. Ведомство опубликовало список имен и фамилий тех, кто погиб или оказался изувечен в результате удара ВСУ.