Спецоперация 28 декабря 2022, 22:37 Момент прилета снаряда по Донецку попал на видео Кадры прилета снаряда по Куйбышевскому району Донецка попали в Сеть

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В Сети появилось видео сегодняшнего прилета в Куйбышевском районе Донецка. На кадрах видно момент взрыва снаряда во время обстрела со стороны ВСУ. Видео разместили местные паблики.

В среду 28 декабря украинские националисты выпустили по Куйбышевскому району Донецка 16 снарядов из реактивной системы залпового огня. Повреждения получили жилые здания и супермаркет.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что, по уточненной информации, погибла одна женщина, двое мужчин пострадали.

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Днем того же дня ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. По столице ДНР выпустили шесть снарядов «натовского» калибра.

Российская армия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу FH-70 производства Германии, из которых ВСУ стреляли по жилым кварталам Донецка. Вооружение ликвидировали в районе Красногоровки. Также уничтожено три РСЗО «Град», три гаубицы «Мста-Б», гаубицы Д-20 и Д-30.