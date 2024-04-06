Спецоперация 06 апреля 2024, 03:27 Момент прилета ФАБ-1500 по цели в Красногоровке попал на видео Военнослужащие ВС России показали кадры удара ФАБ-1500 по Красногоровке РИА «Новости»

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Момент взрыва полуторатонной фугасной авиабомбы ФАБ-1500 попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале военнослужащие 1-го армейского корпуса ВС РФ (бывшая Народная милиция ДНР).

На кадрах видно момент прилета авиабомбы по цели. После вспышки в небо поднялся огромный столб огня и дыма.

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«Авиация ВКС РФ продолжает поддерживать действия наших сил в районе Красногоровки. По обнаруженным целям в населенном пункте были нанесены удары полуторатонными авиабомбами ФАБ-1500», — говорится в подписи к видео.

Использование в зоне СВО фугасных авиабомб вызвало панику среди ВСУ. Мощный снаряд легко разрушает любые здания, а радиус поражения осколками и ударной волной достигает полукилометра.

По укрепрайонам ВСУ в районе Красногоровки ВКС России нанесли удар 11 марта. ФАБ-500 применили на Авдеевском направлении несколькими днями ранее. Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей.