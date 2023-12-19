19 декабря 2023, 00:07
Момент подрыва танка ВСУ фугасной авиабомбой попал на видео
Упавшая фугасная авиабомба в клочья разорвала украинский танк
Выпущенная российскими военными в зоне проведения специальной военной операции фугасная авиабомба мощным взрывом уничтожила украинский танк. Видео с места события опубликовал Telegram-канал «Писарь из штаба».
На кадрах видно, что боеприпас упал точно на проезжающий вдоль поля танк. После детонации в воздухе образовался огненный столб, напоминающий ядерный гриб. Осколки поврежденной бронированной машины разлетелись во все стороны.
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По данным автора Telegram-канала удар по танку пришелся на южном участке проведения специальной военной операции.
Как сообщила «Газета.ru», большая мощность взрыва после падения снаряда объясняется тем, что вслед за фугасной бомбой взорвались боеприпасы и топливные баки бронированной машины.
В минувшее воскресенье, 17 декабря, RT опубликовал кадры, как украинские военные лопатами пытались откопать колонну западной боевой техники,застрявшей в грязи. По всей видимости, создатели бронированных автомобилей не рассчитывали, что их боевые машины пехоты и танки окажутся на подобных дорогах.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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