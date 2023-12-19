Спецоперация 19 декабря 2023, 00:07 Момент подрыва танка ВСУ фугасной авиабомбой попал на видео Упавшая фугасная авиабомба в клочья разорвала украинский танк РИА «Новости»

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Выпущенная российскими военными в зоне проведения специальной военной операции фугасная авиабомба мощным взрывом уничтожила украинский танк. Видео с места события опубликовал Telegram-канал «Писарь из штаба».

На кадрах видно, что боеприпас упал точно на проезжающий вдоль поля танк. После детонации в воздухе образовался огненный столб, напоминающий ядерный гриб. Осколки поврежденной бронированной машины разлетелись во все стороны.

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По данным автора Telegram-канала удар по танку пришелся на южном участке проведения специальной военной операции.

Как сообщила «Газета.ru», большая мощность взрыва после падения снаряда объясняется тем, что вслед за фугасной бомбой взорвались боеприпасы и топливные баки бронированной машины.

В минувшее воскресенье, 17 декабря, RT опубликовал кадры, как украинские военные лопатами пытались откопать колонну западной боевой техники,застрявшей в грязи. По всей видимости, создатели бронированных автомобилей не рассчитывали, что их боевые машины пехоты и танки окажутся на подобных дорогах.