«Молох закона». Трибунал в Мариуполе отрезвит украинских недосверхлюдей

Международный трибунал над нацистами в Мариуполе ускорит отрезвление украинцев, ставших жертвами лживой пропаганды. Такое мнение «360» высказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Далее — прямая речь.

История циклична

Мы попали в ситуацию, которая была в 30-е годы в Германии. Тогда Гитлер и его команда сумели в течение трех — пяти лет немецкую нацию, которая считалась рациональной, убедить, что она — некая арийская раса, сверхлюди. За счет работы в идеологической сфере и пропаганды. И еще эти лозунги «Германия превыше всего» и «Господь с нами» — чтобы приплести религию. Они сумели эту нацию сделать послушной к этим человеконенавистническим теориям, теориям расовой неполноценности других народов. То, что сейчас сделано на Украине, — это калька того, что было в Германии в 30-е годы.

Нацисты уничтожают гражданское население

Разница в том, что в Германии была малонациональная культура. И у немецких нацистов это все получилось достаточно быстро и эффективно. На Украине это быстро и эффективно не получилось из-за двух моментов. Во-первых, большая часть украинцев — русскоязычная. Они получали и получают до сих пор информацию не только из источников, связанных с националистами, с идеологической обработкой, но и из российских средств массовой информации, от родственников в России.

Источник фото: РИА «Новости»

У них есть возможность сравнить это с тем, что им говорили. Но самое главное — есть историческая преемственность поколений. На генетическом уровне. Неприятие к бандеровской идеологии у очень многих украинцев в крови. Потому что они были воспитаны так. Когда же мы говорим про «азовцев»*, что сладострастно исполняли садистские виды деятельности, расправляясь с «недочеловеками», как они считали, мы говорим о той части населения, которая под эту обработку подпала. Причем надо не забывать, что эта обработка населения проводилась практически 30 лет.

Целое поколение выросло — от «юных бандеровцев» в детских лагерях до нацистов «Азова»* в татуировках. Они выполняли и сейчас выполняют различные задачи по уничтожению гражданского населения, не только «противника в окопах». Потому что они искренне уверены в том, что они сверхлюди, сверхнация, что им позволено все и они должны очистить «Землю от всего русского и от всех русских». Это неслучайно. И наше счастье заключается в том, что мы четко понимаем, что это идеология не украинцев в целом.

В плену украинцы вспоминают, кто они такие

Источник фото: РИА «Новости»

Вэсэушники пропитаны идеологией нацизма, и у них наступает прозрение, только когда они попадают в плен. Когда они вспоминают, что они повара, что они водители, что они медбратья. Говорят, что они вообще никогда не стреляли. Здесь мы уже видим, что они начинают осознавать, что они не являются сверхлюдьми. Что они такие же смертные. Те приговоры, которые будут озвучены нацистам «Азова»*, послужат отрезвляющую роль тем пособникам нацистов, которые поймут, что сверхлюдей из них не получилось. Они так же смертны и так же могут подпасть под молох законодательства, как и любые другие люди. Я очень надеюсь, что это ускорит отрезвление тех украинцев, которые оказались под воздействием нацистско-бандеровской пропаганды.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.