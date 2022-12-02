Спецоперация 02 декабря 2022, 07:58 «Моя цель — мирное небо над головой». Бывший ремонтник рассказал, как пошел добровольцем в армию Боец с позывным Фартовый рассказал Минобороны России, почему сам мобилизовался

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Частичная мобилизация завершилась, и бойцы продолжили готовиться к службе. Солдат с позывным Фартовый рассказал, почему стал добровольцем. Интервью с ним показало Минобороны России.

Мужчина занимался ремонтом квартир. Многих его друзей призвали, и он решил, не дожидаясь повестки, пойти в военкомат и стать добровольцем. Теперь Фартовый проходит строевую, тактическую и медицинскую подготовку на одном из российских военных полигонов.

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«Моя цель — мирное небо над головой, чтобы людям жилось спокойно», — сказал боец.

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Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Уже к концу октября в стране призвали около 300 тысяч бойцов — резервистов и добровольцев. К их подготовке привлекли более трех тысяч инструкторов с боевым опытом. К концу ноября учебные центры выпустили около восьми тысяч экипажей танков, расчетов артиллерийских систем, средств ПВО, комплексов радиоэлектронной борьбы, связистов, операторов беспилотников и других специалистов.