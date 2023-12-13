Спецоперация 13 декабря 2023, 07:59 Модернизированные «Аллигаторы» ударили неуправляемыми ракетами по опорным пунктам ВСУ МО: вертолеты Ка-52М «Аллигатор» поразили опорные пункты на Донецком направлении Пресс-служба Минобороны

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Российские модернизированные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» уничтожили на Донецком направлении пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Их поразили неуправляемыми авиационными ракетами, сообщило Минобороны.

Занимаясь поддержкой Сухопутных войск России, летчики получили очередное задание — уничтожить опорные пункты и подразделения противника. Операцию вели на малой высоте.

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«Поступила боевая задача нанести удары по координатам предполагаемой живой силы противника. Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточненные координаты», — рассказал военнослужащий с позывным Оса.

Удары по пункту управления и бронетехнике нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. Оса заявил, что ВСУ не оказали сопротивления. Выполнив задание, Ка-52М вернулись на базу.

Модернизированные «Аллигаторы» передали военным в 2023 году. Вертолеты Ка-52М снабдили улучшенным радиолокационным комплексом. В декабре Минобороны сообщило, что их впервые использовали на Донецком направлении.