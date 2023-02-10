Спецоперация 10 февраля 2023, 08:03 Мобильные германские крематории установили в Николаеве украинские власти Активист подполья: власти Украины установили мобильные крематории в порту Николаева РИА «Новости»

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Власти Украины свезли в город Николаев мобильные крематории, произведенные в Германии. Об этом РИА «Новости» рассказал активист подполья.

«В порту у Ника-Тера власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — сообщил подпольщик.

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Ранее активист рассказал, что в морге Николаевской городской больницы № 1 проводят операции по удалению органов неучтенных украинских военнослужащих. Он сообщил, что военное руководство Украины намеренно не включает в списки мобилизованных из Николаева.

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Тем временем российские десантники ликвидировали группу украинских боевиков, пытавшихся пройти в тыл в Луганской Народной Республике.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что отправки оружия НАТО для ВСУ не остановят продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике.