10 февраля 2023, 08:03
Мобильные германские крематории установили в Николаеве украинские власти
Активист подполья: власти Украины установили мобильные крематории в порту Николаева
Власти Украины свезли в город Николаев мобильные крематории, произведенные в Германии. Об этом РИА «Новости» рассказал активист подполья.
«В порту у Ника-Тера власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — сообщил подпольщик.
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Ранее активист рассказал, что в морге Николаевской городской больницы № 1 проводят операции по удалению органов неучтенных украинских военнослужащих. Он сообщил, что военное руководство Украины намеренно не включает в списки мобилизованных из Николаева.
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Тем временем российские десантники ликвидировали группу украинских боевиков, пытавшихся пройти в тыл в Луганской Народной Республике.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что отправки оружия НАТО для ВСУ не остановят продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике.
ВСУ
Украина
Николаев
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