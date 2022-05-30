Власти Украины устроили сбои в работе мобильной связи в Запорожской области. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил авторам Telegram-канала «Крым 24», что неполадки будут устранены в ближайшее время.

После обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то ее восстановим», — сказал он.

Также Балицкий отметил, что нынешнее правительство региона обратились за помощью в решении этой проблемы к российским властям. С их помощью неполадки устранят «в ближайшее время». Об этом шаге властей Запорожской области сообщил RT. Соответствующее заявление сделала ВГА региона. Также они попросили использовать возможности российских телекоммуникационных компаний. Представители ведомства отметили, что участие РФ в восстановлении мобильной связи «жизненно важно для нашего региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами».