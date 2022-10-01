Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в боях в Донбассе | 360°

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Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в боях в Донбассе

Депутат Милонов заявил, что однажды с сослуживцами уничтожил РСЗО «Град» в Донбассе

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Отправившийся в зону спецоперации в качестве добровольца депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о службе. О своем опыте парламентарий рассказал kp.ru.

Милонов служит в артиллерийской противотанковой батарее под Горловкой. Позывной парламентария Густав, он младший сержант, служит старшим наводчиком на 100-миллиметровой противотанковой пушке МТ-12.

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С помощью сослуживцев Густаву удалось подорвать РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины в ходе одного из сражений.

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«Мы сами не видим взорванную технику, только получаем отчеты, поражена или нет цель», — отметил Густав. После этого, по его словам, военные быстро маскируются и уходят в укрепление, поскольку начинается ответный огонь, который может быть очень сильным.

«А мы не разбрасываемся жизнями наших бойцов», — подчеркнул Милонов.

Сейчас парламентарий приехал в Москву на послание президента России Владимира Путина. В беседе с РИА «Новости» он рассказал, когда вновь отправится в Донбасс. Парламентарий отметил, что удивился, увидев сообщения о его приезде.

«На послание президента приехал не только я, но еще и (первый замглавы комитета по безопасности Госдумы — прим. ред.) Адам Делимханов <…> В понедельник я должен проголосовать в ГД, а потом сразу уезжаю в Донбасс. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы могли находиться там», — привело агентство слова парламентария.

Ранее в беседе с «360» Милонов рассказал, что отправился защищать Донбасс из-за собственных убеждений. К выполнению боевых задач он относится крайне ответственно.

Виталий Милонов

Специальная военная операция РФ на Украине

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