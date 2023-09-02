Спецоперация 02 сентября 2023, 23:00 Мобилизованным россиянам рассказали о правилах предоставления отпусков Останина: Минобороны разъяснило правила предоставления отпусков мобилизованным РИА «Новости»

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Мобилизованным в зону специальной военной операции, предоставляются отпуска каждые полгода продолжительностью не менее двух недель без учета времени на проезд к месту отпуска и обратно. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны, отпуск военным предоставляется не реже одного раза в полгода, продолжительностью не менее 14 суток без учета дороги. Планированием режима отпусков занимается начальник штаба.

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График отпусков утверждают и корректируют командующие группировки войск исходя из складывающейся оперативной обстановки.

В военном ведомстве также отметили, что в зоне СВО проводится ротация военнослужащих для поддержания боевой готовности воинских частей. При этом предоставить более подробную информацию о ротации мобилизованных представители министерства отказались, сославшись на секретность этих сведений.

Указ о частичной мобилизации в России президент страны Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. На службу в зону СВО призвали 300 тысяч военнослужащих, находящихся в запасе. 28 октября мобилизация завершилась.