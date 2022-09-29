Мобилизованным россиянам рассказали, как приостановить трудовой договор | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 02:55 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным россиянам рассказали, как приостановить трудовой договор «Объясняем.рф»: приказ работодателя может приостановить трудовой договор с мобилизованным РИА «Новости»

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Приостановить трудовой договор с мобилизованным сотрудником можно с помощью приказа работодателя. Документ подписывается на основе повестки, пояснили на портале правительства «Объясняем.рф».

«Нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора? Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки», — заявили на портале.

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Ранее россиян предупредили, что мобилизоваться могут всех находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва. Это касается и тех, чья срочная служба в армии закончилась в сентябре 2022.

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В первую очередь призывают мужчин, имеющих опыт военной службы или военно-учетную специальность. Мобилизовать могут и тех, кто не служил в армии, но не в приоритетном порядке.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Ранее Минцифры составило перечень из 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от призыва. Документ основывается на предложениях отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

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