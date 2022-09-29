Мобилизованным россиянам рассказали, как приостановить трудовой договор | 360°

Все новости

Культура

29 сентября 2022, 05:08

Умер один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise — СМИ

Здоровье

29 сентября 2022, 05:04

Российские ученые научились находить скрытые последствия ковида

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:25

Россия напомнила о готовности защищать Крым и освобожденные территории

Мир

29 сентября 2022, 04:24

Названы риски из-за ЧП с трубами «Северного потока»

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:23

Мирошник назвал сроки вхождения в состав России

Мир

29 сентября 2022, 03:38

Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко

Мир

29 сентября 2022, 03:37

Экс-жена британца обрадовалась его расставанию с украинской беженкой

Технологии

29 сентября 2022, 03:37

Стиральную машину для использования в космосе создадут в России

Мир

29 сентября 2022, 03:15

Украина уже перестала существовать как проект США — Стремоусов

Спецоперация

29 сентября 2022, 02:55

Мобилизованным россиянам рассказали, как приостановить трудовой договор

«Объясняем.рф»: приказ работодателя может приостановить трудовой договор с мобилизованным

Читать 360tv в

Приостановить трудовой договор с мобилизованным сотрудником можно с помощью приказа работодателя. Документ подписывается на основе повестки, пояснили на портале правительства «Объясняем.рф».

«Нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора? Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки», — заявили на портале.

Реклама

Ранее россиян предупредили, что мобилизоваться могут всех находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва. Это касается и тех, чья срочная служба в армии закончилась в сентябре 2022.

Реклама

В первую очередь призывают мужчин, имеющих опыт военной службы или военно-учетную специальность. Мобилизовать могут и тех, кто не служил в армии, но не в приоритетном порядке.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Ранее Минцифры составило перечень из 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от призыва. Документ основывается на предложениях отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама