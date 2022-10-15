Мобилизованным россиянам напомнили о положенных социальных гарантиях | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным россиянам напомнили о положенных социальных гарантиях «Объясняем.ру» напомнил о социальных гарантиях для мобилизованных россиян РИА Новости

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Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации, имеют право на получение ряда социальных гарантий после получения паспорта ветерана боевых действий. Об этом в Telegram-канале сообщил государственный портал «Объясняем.рф».

Мобилизованным россиянам после получения статуса ветерана боевых действий полагается компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, а также преимущество при вступлении в гаражные и жилищно-строительные кооперативы.

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Им положено первоочередное право на приобретение огородных земельных участков и садовых земельных участков.

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После выхода на пенсию за ними остается право на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные граждане были прикреплены во время работы. Им полагается обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями.

Доступно внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, преимущественное пользование всеми видами организаций физкультурно-спортивных организаций, культуры и связи.

Получить ответы на вопросы о частичной мобилизации россияне могут при помощи чат-бота на платформе «Объясняем.рф». Программа выведет все рекомендации, если ответы на подобные вопросы уже были.

В том случае, если информация не поступала, администрация сервиса отправит сообщение в Минобороны России и добавит пользователя в чат-бот, который доступен в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджерах Telegram и Viber.

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