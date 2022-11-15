Спецоперация 15 ноября 2022, 12:21 Мобилизованным пообещали премии за сбитые самолеты ВСУ Минобороны: мобилизованным дадут по 300 тысяч за сбитые самолеты ВСУ РИА «Новости»

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Резервистам, призанным в рамках частичной мобилизации, будут дополнительно платить за захват и уничтожение техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В памятке ведомстве говорится, что 300 тысяч рублей бойцы получат за сбитый самолет, за вертолет — 200 тысяч рублей, за танк — 100 тысяч, за беспилотник — 50 тысяч. Уничтожение самоходной артиллерийской установки, боевой машины РСЗО, системы С-300, «Тор» и «Бук» также оценивается в 50 тысяч рублей.

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Кроме того, выплаты могут получить российские солдаты, которые наиболее отличились в ликвидации личного состава ВСУ или при решении других важных задач. В таком случае речь идет о вознаграждении суммой до 100 тысяч рублей.

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Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал выделить мобилизованным ежемесячное довольствие в размере 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация началась в России в конце сентября. Тогда глава Минобороны РФ заявил о планах призвать до 300 тысяч резервистов.