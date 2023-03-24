Спецоперация 24 марта 2023, 09:13 Мобилизованный рассказал, как в выходные беспокоился о своих сослуживцах Минобороны: мобилизованный рассказал о буднях и выходных военных на Донецком направлении

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Военный с позывным «Крот» находится на поле боя на Донецком направлении. Экипаж для него стал настоящей семьей. Даже в выходные дни он продолжает беспокоиться о сослуживах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Крота» призвали из Ростовской области. Раньше он служил в 51-м Тульском воздушно-десантном полку.

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«Пришел водителем, а закончил год службы командиром инженерно-саперных подразделений», — заявил он.

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Сейчас военнослужащий в составе экипажа боевой машины сражается с противником на донецком направлении. Сам он является командиром самоходного орудия, также с ним в команде находятся механик-водитель и наводчик.

«Техника непростая. Опытные инструктора плюс практика — сложилось так, что научился быстро», — подчеркнул «Крот».

Недавно ему выпали выходные, которые выпали на 23 февраля. Праздник он отмечал вместе с семьей. Однако даже в это время не забывал о боевых товарищах.

«Экипаж уже как семья, и поэтому, находясь там, я все равно переживал тут за свою семью», — сказал «Крот».

Военный уверен в победе, несмотря на силы противника. По его словам, бороться приходится с коллективным Западом.