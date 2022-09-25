Призванные из запаса в рамках проведения частичной мобилизации граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованных жителей Владивостока доставили в воинские части Призванные по мобилизации жители Владивостока прибыли в пункт приема личного состава

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Призванные по частичной мобилизации жители Владивостока прибыли на пункт приема личного состава формируемой воинской части. Кадрами организованного оформления военнослужащих поделилось Минобороны.

На входе в пункт приема личного состава действует система безопасности: мобилизованных сверяют данные и проводят металлодетектором.

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У прибывших снимают мерки для выдачи удобной формы. Прямо на месте военнослужащим выдают предметы гардероба и обувь. Кроме того, мобилизованных снабжают экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Однако некоторые призывники и вовсе пришли с личным обмундированием.

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Также сотрудники пункта приема личного состава проверяют документы.

После завершения распределения личного состава по подразделениям и решения организационных вопросов постановки на все виды довольствия, призванные из запаса военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на одном из военных полигонов.

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