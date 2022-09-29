Мобилизованных в Свердловской области отправили в учебные части. Как это было | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованных в Свердловской области отправили в учебные части. Как это было Минобороны показало отправку резервистов в учебные части в Свердловской области

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В Свердловской области военнослужащих, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, торжественно проводили в учебные подразделения. Мероприятие прошло на плацу воинской части, сообщили в Минобороны.

Церемония началась с выноса знамени воинской части, затем прозвучал гимн России. С напутственным словом к военнослужащим обратились представители местных органов власти, священнослужители. На плацу выступили юнармейцы. После прохождения торжественным маршем мобилизованные отправились в аэропорт.

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«В дальнейшем военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности, им предстоит пройти боевое слаживание и восполнить вспомнить все необходимые навыки», — пояснили в ведомстве.

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Мобилизованный Дмитрий рассказал, что мужчина обязан быть защитником своей страны.

«Главное — помнить, что тебя дома ждут и ты должен вернуться к своей семье живым и невредимым», — признался резервист.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Тихоокеанского флота. В учебный центр их доставили на большом десантном корабле.

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