Мобилизованных в Свердловской области отправили в учебные части. Как это было | 360°

Все новости

Эксклюзив

29 сентября 2022, 12:14

«Располагала материнской добротой». Бывшие ученики простились с учительницей ИЗО в школе № 88 Ижевска

Важное

29 сентября 2022, 12:11

Володин: россияне могут покидать место жительства без согласования военкомата

Реклама

Подмосковье

29 сентября 2022, 12:05

Фермер из Чехова получил землю для создания ягодной плантации

Эксклюзив

29 сентября 2022, 11:56

Появилось видео с места смертельного ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане

Подмосковье

29 сентября 2022, 11:51

Свыше 80 самостроев снесли в Подмосковье с начала года

Подмосковье

29 сентября 2022, 11:44

Челлендж осенних фотографий запустили в Подмосковье

Подмосковье

29 сентября 2022, 11:42

Управляющая компания восстановила водосток в Дедовске по требованию ГЖИ

Спецоперация

29 сентября 2022, 11:41

Каховка и Новая Каховка из-за обстрелов со стороны ВСУ остались без газа

Эксклюзив

29 сентября 2022, 11:39

«Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации

Спецоперация

29 сентября 2022, 11:11

Мобилизованных в Свердловской области отправили в учебные части. Как это было

Минобороны показало отправку резервистов в учебные части в Свердловской области

Читать 360tv в

В Свердловской области военнослужащих, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, торжественно проводили в учебные подразделения. Мероприятие прошло на плацу воинской части, сообщили в Минобороны.

Церемония началась с выноса знамени воинской части, затем прозвучал гимн России. С напутственным словом к военнослужащим обратились представители местных органов власти, священнослужители. На плацу выступили юнармейцы. После прохождения торжественным маршем мобилизованные отправились в аэропорт.

Реклама

«В дальнейшем военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности, им предстоит пройти боевое слаживание и восполнить вспомнить все необходимые навыки», — пояснили в ведомстве.

Реклама

Мобилизованный Дмитрий рассказал, что мужчина обязан быть защитником своей страны.

«Главное — помнить, что тебя дома ждут и ты должен вернуться к своей семье живым и невредимым», — признался резервист.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Тихоокеанского флота. В учебный центр их доставили на большом десантном корабле.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама