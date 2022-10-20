Мобилизованных в Новосибирской и Самарской областях научили стрелять из автоматов и накладывать жгуты | 360°

20 октября 2022, 08:59
Мобилизованных в Новосибирской и Самарской областях научили стрелять из автоматов и накладывать жгуты
Минобороны России показало подготовку мобилизованных в Самарской и Новосибирской областях
Призванные по частичной мобилизации россияне готовятся к службе в зоне спецоперации. Минобороны России показало боевую и медицинскую подготовку в Самарской и Новосибирской областях.
Сначала в учебных классах, потом на полигонах мобилизованные учатся управляться с оружием. Под руководством инструкторов с боевым опытом они участвуют в стрельбах из автоматов АК-74, снайперских винтовок, гранатометов и пулеметов Калашникова. Мобилизованные также осваивают минно-взрывное дело.
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Бойцов готовят не только военные, но и медики.
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«Сотрудники медуниверситета и ординаторы будут обучать мобилизованных навыкам тактической медицины», — рассказал проректор Новосибирского государственного медицинского университета Константин Атаманов.
Военнослужащим прямо в учебном кабинете показывают, как оказывать первую помощь в полевых условиях, эвакуировать раненых сослуживцев из-под обстрела, самостоятельно накладывать жгут, проводить массаж сердца и другие манипуляции для спасения жизни.
Минобороны РФ
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