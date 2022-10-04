Новобранцев не отправят в зону боевых действий в одиночку. Шойгу — о подготовке мобилизованных | 360°

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Новобранцев не отправят в зону боевых действий в одиночку. Шойгу — о подготовке мобилизованных

Шойгу: мобилизованных отправят в зону спецоперации вместе с уже задействованными бойцами

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Призванных в рамках частичной мобилизации бойцов отправят в зону боевых действий после дополнительной подготовки и с участием уже действующих там подразделений. Об этом объявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил телеканал «Звезда».

Их командируют в зону спецоперации только после подготовки и боевого слаживания. Министр поручил командующим военных округов и Северным флотом организовать дополнительные занятия с новобранцами для того, чтобы они быстрее адаптировались к боевой обстановке. Обучение проведут офицеры с боевым опытом.

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«Применение указанных подразделений планируют только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», — объявил Сергей Шойгу.

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Он также сообщил, что ряды Вооруженных сил России пополнили более 200 тысяч человек. Их обучают на 80 полигонах и в шести учебных центрах. По словам министра, в военкоматы приходит много добровольцев. Он поручил не отказывать им в мобилизации без серьезных оснований.

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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